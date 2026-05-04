AVISO: Muchos cierres de calles este 5 de mayo

- Este 5 de mayo, a tomar vías alternas
María Tenahua
Debido al Desfile 5 de Mayo, a partir de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, diversas calles estarán cerradas en la capital poblana.
Por ello se recomienda tomar vías alternas.
Contingentes de estudiantes, docentes y Defensa Nacional marcharán por vías, como la calzada Zaragoza, que estará cerrada para el tráfico vehicular desde la autopista México-Puebla, hasta la calle 28 Oriente, bulevar 5 de Mayo de la China Poblana a la avenida 43 Poniente.
Y la Diagonal Defensores de la República, de 7 Norte a avenida 18 de Noviembre.
Las vías alternas son: Avenida 11 Sur-Norte, Autopista México-Puebla, Avenida 18 de Noviembre, 24 Sur-Norte, bulevar Carlos Camacho Espíritu y Circuito Juan Pablo II.
You may also like
-
Desfile 5 de Mayo estará monitoreado: Pepe Chedraui
-
Claudia Sheinbaum estará en el Desfile del 5 de mayo en Puebla: García Parra
-
10 mil 500 estudiantes y maestros, al Desfile Cívico Militar
-
Instruye Sheinbaum al Gabinete de Seguridad coordinarse con gobierno interino de Sinaloa
-
Video: Devela Alejandro Armenta la nueva estatua del General Ignacio Zaragoza