AVISO: Muchos cierres de calles este 5 de mayo

Este 5 de mayo, a tomar vías alternas

María Tenahua

Debido al Desfile 5 de Mayo, a partir de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, diversas calles estarán cerradas en la capital poblana.

Por ello se recomienda tomar vías alternas.

Contingentes de estudiantes, docentes y Defensa Nacional marcharán por vías, como la calzada Zaragoza, que estará cerrada para el tráfico vehicular desde la autopista México-Puebla, hasta la calle 28 Oriente, bulevar 5 de Mayo de la China Poblana a la avenida 43 Poniente.

Y la Diagonal Defensores de la República, de 7 Norte a avenida 18 de Noviembre.

Las vías alternas son: Avenida 11 Sur-Norte, Autopista México-Puebla, Avenida 18 de Noviembre, 24 Sur-Norte, bulevar Carlos Camacho Espíritu y Circuito Juan Pablo II.