Dirigencia de Morena descarta disputa entre Armenta y Chedraui rumbo al 2027

Jorge Barrientos

Morena Puebla descartó una confrontación entre el gobernador Alejandro Armenta y el presidente municipal de la capital, Pepe Chedraui, por temas electorales de cara a los comicios de 2027.

El representante electoral del partido, Alfonso Bermúdez Ruiz, aseguró que, aunque puedan existir diferencias de opinión entre los distintos actores políticos, no representan una ruptura interna ni conflicto que ponga en riesgo la unidad del movimiento.

En ese sentido, subrayó que dentro de Morena prevalecerá el respeto a los mecanismos internos para la definición de candidaturas, particularmente a través de encuestas, así como a los acuerdos que se establezcan al interior del partido.

“Puede haber distintos puntos de vista, pero todos vamos a respetar los resultados de las encuestas y los acuerdos que se tomen”, señaló.

El representante electoral enfatizó que el objetivo del partido es mantener la cohesión interna y privilegiar la unidad rumbo al proceso electoral de 2027, evitando divisiones que puedan debilitar al instituto político.

Estas declaraciones se dan en medio de versiones sobre posibles tensiones entre liderazgos de Morena en Puebla ante la cercanía de las definiciones políticas.