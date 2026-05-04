Hombre murió en unidad de transporte público en Puebla capital

Desde Puebla
Un hombre murió por aparente infarto en unidad del transporte público, en venida Nacional y Las Torres, Puebla capital.
El occiso iba en la ruta S5 Azumiatla.
Promeros reportes indican que la victima se dirigía a una cita de hemodiálisis, cuando se desvaneció, pese a maniobras de RCP, perdió la vida en la unidad.
Se desconoce la identidad del masculino.
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