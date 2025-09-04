¡Ya hay fecha! Ascenso regresa en la temporada 2026/27

RÉCORD

¿Regresará el Ascenso MX?

De acuerdo con Luis Castillo en Infiltrados de RÉCORD+, el Ascenso se abrirá a partir de la temporada 2026/27, a falta de que el TAS emita su resolución oficial.

Cabe señalar que primero se abriría el candado, por lo que el primer ascendido estaría para el verano de 2027. Sin embargo, solo los equipos certificados y que se lo ganen en la cancha, podrán llegar a Primera División Mexicana.

Equipos tendrán ‘caja’ millonaria

Una de las peticiones para los equipos de Liga de Expansión, es que tengan una especie de ‘caja’ de por lo menos 30 millones de dólares, esto con propósito de comprobar que pueden operar económicamente.

La decisión del TAS marcará un antes y un después en el futbol mexicano, ya que el regreso del Ascenso abriría nuevas oportunidades para los clubes de la Liga de Expansión, aunque también elevaría las exigencias financieras y deportivas para competir en la Primera División.