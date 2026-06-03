Trucks México Series, comienza en Aguascalientes la segunda parte de su temporada regular

Staff/RG

Todo está listo para que este fin de semana el campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series presentado por Mikel’s- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, llegue al Óvalo Aguascalientes México con el comienzo de la segunda mitad de la temporada regular, fecha 5 en donde la batalla por el “Chase” se pondrá al rojo vivo.

Trucks México Series se acerca a una etapa definitiva, dándonos grandes emociones y teniendo una pelea importante en lo más alto de la tabla, luego del primer triunfo de Roberto Espinosa que le ha dejado como único líder al mando de la camioneta #96 del equipo Dynmic Motorsports, llegando a 183 unidades.

Detrás de él, aparece el piloto de la camioneta #18 de Escudería Telmex, Carlos Novelo, 176 pts. lo mantienen en el segundo sitio a la caza del puntero, siguiéndole Everardo Fonseca con 161 pts., Valeria Aranda con 160 pts., Santiago Cruz teniendo 149 pts. y finalmente Rafael Maggio cerrando la zona de “Chase” al acumular 146 puntos.

Recordando que son 8 las fechas que le dan forma a la temporada regular, esta será la 5ta de ellas, un duro reto para todos los competidores que querrán tener un resultado importante en una de las pistas más complicadas marcadas en el calendario, debido a sus características; óvalo de 1.4 kilómetros con un peralte siempre desafiante.

La aventura iniciará el sábado 6 de junio en la sesión de calificación que ya se ha vuelto un clásico en esta plaza, la cual, incluye una entrada a pits para cambio de llanta, premiando la precisión y el trabajo en equipo en busca de la “Pole”.

Ya el domingo 7 de junio en punto de las 11:30 horas, se dará el banderazo de salida para la “Trucks 100”, carrera a 100 vueltas de duración con un par de “stage” antes de encontrar al ganador de esta importante fecha.

Todo está listo para la visita de Trucks México Series presentado por Mikel’s- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, a suelo hidrocálido, teniendo además una firma de autógrafos el viernes 5 de junio en Plaza Patria a partir de las 17 horas, para finalmente tomar al Óvalo Aguascalientes México, este domingo 7 de junio.