Armenta viajará a Alemania para hablar con directivos de Audi

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, viajará a Berlín en Alemania, para dialogar con directivos de la armadora de autos Audi.
En conferencia de prensa, detalló que el objetivo es buscar estímulos y beneficios para los municipios aledaños a la industria.
Dijo que es necesario explicar lo que representa la capital de la tecnología y sostenibilidad, que va a permitir que cada peso que invierta Alemania en activo fijo sea deducible, una ventaja que no tenían antes.
