Video: La 28 de Octubre se deslindó de los actos vandálicos de las normalistas de Teteles

María Huerta
La Organización de Comerciantes de la 28 de Octubre exigió a las autoridades analicen las cámaras de seguridad de la zona aledañas a la quema de una unidad de RUTA el pasado 2 de septiembre por estudiantes de la escuela normal rural de Teteles.
Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio” expuso que “no somos una organización criminal ni de criminales” y que nunca han querido desestabilizar Puebla.
En conferencia de prensa para deslindarse de las acusaciones del gobierno del estado, pidieron una vez más una reunión con el mandatario, a fin de mostrarle que son una organización trabajadora.
