En Coxcatlán habrían detenido a “El Marranas”, presunto huachigasero

Desde Puebla

Por aire y tierra, elementos de la FGR, GN, SSP, Pemex y Protección Civil realizaron fuerte operativo Coaxcatlan, Puebla.

Aseguraron dos inmuebles tipo estación de carburación de gas LP.

Detuvieron a tres personas, seis vehículos, dos armas de fuego, 59 cilindros de gas y recuperaron 18,000 litros de huachigas.

Ha trascendido que uno de los detenidos es apodado el “Marrana”.