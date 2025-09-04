En Coxcatlán habrían detenido a “El Marranas”, presunto huachigasero

Desde Puebla
Por aire y tierra, elementos de la FGR, GN, SSP, Pemex y Protección Civil realizaron fuerte operativo Coaxcatlan, Puebla.
Aseguraron dos inmuebles tipo estación de carburación de gas LP.
Detuvieron a tres personas, seis vehículos, dos armas de fuego, 59 cilindros de gas y recuperaron 18,000 litros de huachigas.
Ha trascendido que uno de los detenidos es apodado el “Marrana”.
