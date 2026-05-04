Jornada inolvidable por el aniversario de la batalla de Atlixco

Desde Puebla

Atlixco vivió una jornada cargada de historia, identidad y emoción con la conmemoración de la batalla del 4 de mayo de 1862, fecha clave que marcó la antesala de la victoria mexicana en la Batalla del 5 de mayo en Puebla.

La presidenta Ariadna Ayala presidió los actos cívicos y encabezó las actividades del 4 de mayo.

Desde la emblemática Exhacienda de la Trapera, se realizó la ceremonia, donde Ariadna Ayala destacó el orgullo de ser atlixquense y resaltó el importante papel de Atlixco en la historia.

Asimismo, Ariadna Ayala estuvo al frente del desfile, en el que participaron más de 9 mil 700 personas: contingentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Seguridad Ciudadana, instituciones educativas, bandas de guerra, carros alegóricos y la Asociación de Charros de Atlixco.

Finalmente, las actividades concluyeron con un ciclo de conferencias que fortalecieron el conocimiento y la memoria histórica de Atlixco.