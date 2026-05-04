BUAP alienta la cooperación académica de calidad con el programa Fulbright-García Robles

María Huerta

Ava Kuiper, becaria Fulbright-García Robles y egresada de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, inició su estancia en la BUAP en agosto de 2025 como English Teaching Assistant (ETA).

Desde entonces sus colaboraciones impactan directamente a estudiantes de licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas, además de otros sectores.

Con el respaldo de la Dirección General de Internacionalización de la BUAP, implementó un modelo de enseñanza científica bilingüe e impartió la asignatura de Química 1 para Ingeniería Biomédica, en colaboración con su tutor, Hugo Vázquez Lima y lograron más del 80 por ciento de las clases en inglés.

El reto de este trabajo se centró en los niveles dispares de dominio del idioma en los alumnos, así que Ava Kuiper y el cuerpo docente adaptaron la metodología, para mejorar la comprensión de conceptos técnicos, además de aumentar la autopercepción de fluidez del inglés en los estudiantes.