Este año el gobierno estatal pavimentará 20 mil calles; 10 mil en la capital

Erika Méndez
Este 2026, el gobierno del estado pavimentará en total 20 mil calles en toda la entidad, incluyendo 10 mil en la capital.
Informó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, que es una meta planteada este año.
Recordó que el año pasado el objetivo de la Angelópolis fueron solo cinco mil calles, por ello, buscan duplicar el beneficio este año.
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