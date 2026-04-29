Lo detienen en Atlixco con arma hechiza

Desde Puebla

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco realizaron la detención de una persona por su probable participación en un delito de carácter federal, tras asegurar un objeto con características de arma de fuego hechiza.

Durante labores de vigilancia, los policías detectaron a una persona en posesión de objetos prohibidos, por lo que, con las debidas medidas de seguridad, procedieron a una inspección preventiva.

En la revisión, se localizaron dos tubos metálicos modificados, uno de ellos con características que permitían la posible detonación de cartuchos. En el interior se hallaron cartuchos útiles calibre 20, lo que representaba un riesgo para la integridad de las personas.

Los objetos asegurados fueron puestos bajo resguardo de los elementos policiales para su correcto aseguramiento, embalaje y posterior puesta a disposición de la autoridad competente.

Al continuar con la intervención, se realizó una inspección a la persona, sin encontrar otros objetos que representaran un peligro. Asimismo, al ser cuestionado, manifestó no contar con permiso para la portación de este tipo de artefactos ni pertenecer a alguna institución de seguridad.

Derivado de lo anterior, los policías procedieron a su detención por la portación de un arma de fabricación casera sin la autorización correspondiente, informándole en todo momento sus derechos.

La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.