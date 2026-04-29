Ocho de cada 10 niños viajan sin protección adecuada en México

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Los accidentes viales se mantienen entre las principales causas de muerte infantil; especialistas advierten que el uso incorrecto o la ausencia de sistemas de retención infantil incrementa el riesgo de lesiones graves.

En México, ocho de cada 10 niños viajan sin la protección adecuada en el automóvil, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), retomados por Caminos y Puentes Federales (Capufe). Menos del 20% de los menores utiliza Sistemas de Retención Infantil (SRI) en las edades recomendadas, lo que incrementa significativamente el riesgo de lesiones graves o fatales en caso de un siniestro.

La magnitud del problema es relevante si se considera que los accidentes automovilísticos son la tercera causa de decesos en menores de uno a cuatro años y la segunda en niños de cinco a 14 años en el país. A ello se suma un factor adicional: incluso cuando se utilizan sillas infantiles, no siempre se emplean correctamente.

“Un sistema de retención infantil bien instalado puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia”, señaló Pancho Name, piloto profesional y vocero de la campaña permanente Conducta Vial Quálitas (CVQ).

Los sistemas de retención infantil deben utilizarse desde que el bebé sale del hospital. Su uso debe adecuarse a la edad y etapa de desarrollo del menor, con características como:

Hasta los dos años: sillas orientadas hacia atrás

Etapa preescolar: asientos convertibles

Edad escolar: asientos elevadores

Más allá de contar con el dispositivo correcto, su instalación y uso adecuado son factores determinantes para garantizar su efectividad. “El problema no es solo no usar la silla, sino usarla mal. Ahí es donde está el mayor riesgo”, añadió Name.

Quálitas, aseguradora vehicular líder en México desde 2007, a través de su campaña permanente Cultura Vial Quálitas, impulsa acciones de concientización orientadas a promover una mayor cultura de seguridad vial, con el objetivo de reducir riesgos y fomentar decisiones informadas entre los conductores.

Tres claves para proteger a niñas y niños en el automóvil

Elegir la silla adecuada: Debe corresponder a la edad, peso y estatura del menor, además de contar con certificación vigente.

Instalar correctamente: Priorizar la posición a contramarcha el mayor tiempo posible y utilizar sistemas con arnés de cinco puntos.

Verificar estabilidad: El asiento no debe moverse más de dos centímetros hacia los lados.

La seguridad infantil no es opcional ni depende de la distancia del trayecto. En un país donde los accidentes viales se mantienen entre las principales causas de fallecimiento en menores, el uso correcto de sistemas de retención infantil no solo reduce riesgos: puede salvar vidas.

“Ningún padre permitiría que su hijo nade sin protección. Entonces, ¿por qué, siendo los accidentes viales una de las principales causas de lesiones y defunciones en niños, seguimos sin usar sistemas de retención infantil?”, finalizó el piloto.