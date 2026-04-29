Plan México: Sheinbaum blinda la industria del acero y apuesta por sustituir importaciones

PUBLIMETRO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este miércoles 29 de abril la firma del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Nacional, una estrategia clave del denominado Plan México que busca fortalecer el mercado interno mediante la sustitución de importaciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el acuerdo como un hecho “histórico” y explicó que el objetivo central es que el gobierno federal utilice acero producido en el país para la obra pública. “El objetivo es que esencialmente lo que compre el gobierno con relación al acero, sea acero mexicano o producido en México”, afirmó.

Acero nacional como eje del desarrollo

El acuerdo establece que las dependencias federales prioricen el uso de insumos nacionales en proyectos de infraestructura, vivienda y energía. La estrategia pretende convertir el gasto público en una palanca de desarrollo industrial, bajo la lógica de que “donde el gobierno compra, el pueblo gana”.

En este esquema, Raquel Buenrostro será la encargada de supervisar el cumplimiento, mediante un sistema de vigilancia que garantice que las adquisiciones realmente correspondan a producción nacional.

Combate a prácticas desleales

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el combate a la importación irregular de acero. Buenrostro advirtió sobre esquemas de triangulación detectados en países como Vietnam, donde se utilizan certificados de “molinos” inexistentes para introducir acero extranjero al mercado mexicano.

Ante ello, el gobierno implementará verificaciones permanentes en las cadenas de suministro para evitar estas prácticas y reforzar la política de sustitución de importaciones.

Un sector con déficit y alto potencial

Actualmente, México consume alrededor de 28 millones de toneladas de acero al año, pero solo produce 14 millones, lo que representa un déficit significativo. El nuevo acuerdo busca cerrar esa brecha mediante inversiones, financiamiento y una demanda garantizada desde el sector público.

Entre los principales impulsores de esta demanda destacan proyectos como el programa de vivienda social y la expansión ferroviaria, que requerirán grandes volúmenes de acero en los próximos años.

Además, se confirmaron inversiones privadas por más de 8 mil millones de dólares, así como la protección de 90 mil empleos directos en la industria siderúrgica.

Industria y gobierno cierran filas

El acuerdo fue suscrito por 19 instituciones del gobierno federal y organismos empresariales como la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEBI).

Empresas del sector, como Ternium, respaldaron la estrategia. Su director general, Máximo Vedoya, destacó inversiones millonarias para producir acero especializado en México y reducir la dependencia de importaciones, particularmente en la industria automotriz.

Con este acuerdo, el gobierno federal busca consolidar una política industrial más sólida en un contexto internacional complejo, apostando por la autosuficiencia y el fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales.