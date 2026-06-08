Uzbekistán enfrenta estricta revisión antes de amistoso ante Países Bajos

Leonardo Guzmán Hernández

La selección de Uzbekistán vivió un momento inusual antes de su partido amistoso frente a Países Bajos, luego de sometida a una exhaustiva revisión de seguridad al llegar al Ichan Stadium de Nueva York.

Jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo tuvieron que descender del autobús y permitir la inspección de todas sus pertenencias antes de ingresar al recinto.

La situación fue captada durante una transmisión de ESPN, donde comentaristas y analistas mostraron su sorpresa por el procedimiento.

Entre ellos destacó Óscar Ruggeri, quien cuestionó la intensidad de las medidas de seguridad al señalar que se trataba de una imagen poco habitual para una selección nacional a tan pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pese al retraso y la revisión, el encuentro se desarrolló con normalidad y terminó con victoria de 2-1 para Países Bajos.

El episodio dejó en evidencia las estrictas medidas de seguridad que rodean a las selecciones en la recta final previa al Mundial, un torneo que movilizará a millones de aficionados y contará con un importante despliegue de vigilancia en sus distintas sedes.