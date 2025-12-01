Política Slider Principal

Comerciantes de Huejotzingo acusan amenazas e intimidación del presidente, Roberto Solís y colaboradores

By Redaccion2 / 1 diciembre, 2025

Desde Puebla

Comerciantes del mercado de flores  Iztaccíhuatl en Huejotzingo acusaron al edil Roberto Solís Valles de intimidarlos y amenazarlos con personal del ayuntamiento.

Piden la intervención de las autoridades estatales.

