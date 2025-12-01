Comerciantes de Huejotzingo acusan amenazas e intimidación del presidente, Roberto Solís y colaboradores

Desde Puebla
Comerciantes del mercado de flores Iztaccíhuatl en Huejotzingo acusaron al edil Roberto Solís Valles de intimidarlos y amenazarlos con personal del ayuntamiento.
Piden la intervención de las autoridades estatales.
