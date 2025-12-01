En presunto asalto asesinaron a un hombre en Azumbilla

Desde Puebla
Un hombre fue asesinado a balazos en presunto asalto en el municipio Nicolás Bravo.
Esta noche de lunes en el paraje de La Tabla.
Los primeros reportes indican que el occiso se habria resistido a que le quitaran su camioneta y los asaltantes le dispararon.
Se desconoce la identidad de la víctima mortal.
You may also like
-
Comerciantes de Huejotzingo acusan amenazas e intimidación del presidente, Roberto Solís y colaboradores
-
Choque entre auto y micro dejó un herido de gravedad en Tepeaca
-
Vuelca patrulla de Tochtepec presuntamente por falla mecánica
-
Realizan revisión de 520 negocios en Puebla capital
-
En Atlixco, Ariadna Ayala inauguró exposición “Regreso al Origen” de Antonio Sosa