En presunto asalto asesinaron a un hombre en Azumbilla

Desde Puebla

Un hombre fue asesinado a balazos en presunto asalto en el municipio Nicolás Bravo.

Esta noche de lunes en el paraje de La Tabla.

Los primeros reportes indican que el occiso se habria resistido a que le quitaran su camioneta y los asaltantes le dispararon.

Se desconoce la identidad de la víctima mortal.