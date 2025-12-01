Choque entre auto y micro dejó un herido de gravedad en Tepeaca

Desde Puebla

Un fuerte accidente frente a la gasolinera de La Curva, en San Hipólito Xochiltenango, Tepeaca, donde vehículo particular chocó contra una micro.

De acuerdo con información preliminar, se sabe que la persona involucrada sería de Santo Tomás Hueyotlipan.

Testigos señalan que el joven se encuentra muy grave y no puede hablar.

El vehículo implicado es una camioneta Suzuki roja o guinda.