Maduro advierte a Estados Unidos: “no nos podrán sacar jamás”

LA JORNADA

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes ante una movilización multitudinaria frente al Palacio de Miraflores que no podrán sacarlo jamás y que nunca les fallará ni al comandante Hugo Chávez (1954-2013) ni al pueblo.

Estas declaraciones se dan en un contexto de máxima amenaza por parte del gobierno de su par estadunidense, Donald Trump, quien aseguró hace pocos días que “pronto” ordenaría ataques en tierra contra lo que denomina “grupos narcotraficantes” que reiteradamente ha asociado con el gobierno de Venezuela.

Maduro y Trump sostuvieron una conversación telefónica hace poco más de una semana, aunque los detalles de la misma no han trascendido. Sin embargo, se ha especulado que desde Washington habrían emplazado a Maduro a abandonar el poder. Por eso estas declaraciones del líder bolivariano revisten especial importancia.

“No nos han sacado, con su terrorismo sicológico, ni un centímetro del camino correcto donde debemos seguir andando siempre; jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, jamás nos van a sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo, no nos podrán sacar jamás”, exclamó ante miles de militantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).

Maduro también afirmó que durante las 22 semanas que lleva el asedio estadunidense contra su país, el pueblo venezolano se ha puesto a prueba y hoy está “en un punto de capacidad defensiva integral que nunca antes tuvimos”, y aseveró que Venezuela no quiere la “paz de los esclavos”.

Aseguró que el pueblo venezolano está listo para luchar por la patria y precisó que durante las jornadas de alistamiento y entrenamiento voluntario se alistaron y prepararon más de 6 millones 200 mil milicianos y milicianas.

El ambiente en Venezuela se ha puesto más tenso desde que Trump publicó un mensaje declarando de facto cerrado el espacio aéreo venezolano, lo cual hizo que parte de la opinión pública especulara sobre un posible ataque inminente. Sin embargo, el gobierno ha garantizado la normalidad de absolutamente todas las actividades nacionales, incluyendo los servicios aéreos.

Investigación parlamentaria

La sesión de la Asamblea Nacional para designar una comisión parlamentaria que investigue las muertes de pescadores venezolanos bajo ataques de militares estadunidenses en el Caribe, que se tenía prevista ocurriera el lunes, fue movida para el martes 2 de diciembre, por lo que tendrá lugar dentro del calendario de sesiones ordinarias.

Intereses en el terreno

Desde la llegada al poder de Trump en enero pasado, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han deteriorado aceleradamente, después de que con la administración de Joe Biden se dieron pasos hacia un mecanismo de diálogo que permitió la flexibilización de algunas sanciones económicas. Es el caso de las licencias otorgadas a la petrolera estadunidense Chevron, que ha mantenido negocios en el país desde hace más de cien años y aún hoy representa un capital estadunidense productivo en Venezuela. De hecho, Trump suspendió esa licencia, pero solo para más tarde sustituirla por otra de carácter reservado.

Hoy Chevron produce alrededor de 240 mil barriles de petróleo diarios en Venezuela, de los cuales envía a Estados Unidos 111 mil 150 barriles por día, según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos. Además, las inversiones de Chevron en el país se estiman en 10 mil millones de dólares con planes hasta al menos el año 2047.