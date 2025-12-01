Arrancan MariElise y Pepe Chedraui posadas navideñas en unidades habitacionales de la capital

– _Comenzaron en Los Héroes y Loma Bella, donde las y los presentes disfrutaron de diversas actividades propias de la temporada_

Desde Puebla

Puebla, Pue., a 01 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de promover la convivencia familiar y como parte de las actividades decembrinas, el presidente municipal, Pepe Chedraui y la presidenta del Patronato del SMDIF, MariElise Budib, encabezaron el inicio a las tradicionales posadas navideñas en las unidades habitacionales de Los Héroes y Loma Bella realizadas por el Sistema Municipal DIF (SMDIF).

En este sentido, la presidenta del SMDIF, MariElise Budib resaltó que estas fechas son un momento de unión, para compartir y fortalecer lazos como comunidad. Subrayó que es un gusto cerrar el año juntos y reafirmó que tanto ella como el presidente se mantienen cercanos y atentos a las necesidades de las familias poblanas.

“Las posadas que hoy les traemos desde el DIF Puebla Capital nacen justamente de ese deseo, ofrecerles un espacio de convivencia, alegría y unión familiar. Venimos con todo nuestro cariño a celebrar con ustedes”, enfatizó.

En su mensaje el edil, Pepe Chedraui, reconoció la importancia de que se reúnan tantas personas para seguir preservando las tradiciones mexicanas, asimismo, agradeció a las familias por sumarse a las actividades decembrinas. “Esta es nuestra primera posada, arrancamos aquí con mucho cariño y van a ser 10 posadas”, dijo.

Como parte del programa, las familias que asistieron disfrutaron de actividades para fortalecer la unión y disfrute de la época. Se contó con la tradicional procesión, canto de letanía, así como la presentación de villancicos y una pastorela que reunió a niñas, niños y adultos en un ambiente festivo. Durante el evento también se entregaron aguinaldos a las y los más pequeños de la casa.

Asimismo, se contó con talleres de cartonería, elaboración de esferas y piñatas, para la creación de adornos emblemáticos. De igual forma, se realizó entrega del tradicional ponche navideño, piñatas y un concierto navideño para disfrute de las familias.

Ante la llegada de las bajas temperaturas, se entregaron cobertores a la población vulnerable, especialmente a niños, niños y personas mayores, para garantizar su bienestar ante la temporada invernal.