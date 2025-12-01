Alerta por Frente Frío 17: habrá menos de -5°C y fuertes lluvias en estas zonas del país

MEDIO TIEMPO

Con la llegada de diciembre, también inicia un notable descenso de temperaturas tanto en México como en diversas regiones del mundo. Una de las principales causas de este cambio climático estacional es el Frente Frío número 17, el cual traerá consigo lluvias, rachas de viento y un marcado descenso térmico en los próximos días.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones ante las condiciones que se presentarán.

¿Qué efectos traerá el Frente Frío 17 a México?

El frente frío núm. 17 se mantendrá como estacionario sobre el noreste y oriente de México, generando chubascos en estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, además de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Puebla. La masa de aire polar asociada provocará ambiente frío a gélido por la mañana y noche en zonas montañosas del norte y centro del país, junto con vientos del norte de hasta 60 km/h en Tamaulipas y el norte de Veracruz.

En el noroeste, una vaguada en niveles medios y altos, junto con la corriente en chorro polar y un río atmosférico, originará condiciones muy frías a gélidas. Estas combinaciones atmosféricas también ocasionarán rachas de viento de 30 a 50 km/h, lluvias y chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Zacatecas.

La entrada de humedad proveniente del Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe favorecerá la presencia de lluvias e intervalos de chubascos en regiones del centro, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. Estas condiciones mantendrán un ambiente húmedo y con precipitaciones dispersas en dichas zonas.

Para el miércoles, el frente núm. 17 continuará como estacionario en el noreste y oriente del país, generando más lluvias y chubascos antes de adquirir características cálidas y desplazarse hacia Estados Unidos, dejando de afectar a México.

Al mismo tiempo, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste, interactuando con una vaguada y un río atmosférico, lo que provocará un notable descenso de temperatura, fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias intensas, además de posible caída de nieve o aguanieve en las sierras del sur de Chihuahua y Durango.

​¿Cómo será el clima en los próximos días?

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (regiones Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.