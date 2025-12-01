PAN y Movimiento Ciudadano…el doble juego de Eduardo Rivera Pérez

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Aunque su compadre y cómplice, Néstor Camarillo Medina, ya anda en Movimiento Ciudadano (MC) y le abrió las puertas…¿de veras alguien cree que el ex presidente municipal de Puebla y ex candidato al gobierno, Eduardo Rivera Pérez, quiere brincar a dicho partido y dejar Acción Nacional?

Desde luego que no, simplemente coquetea con ambos, les cachondea, trata de vender caro su amor y el de lo que le queda de grupo, ya que Rivera Pérez sabe que, aunque MC sueña con obtener 33 por ciento de la votación estatal en 2027, el año pasado apenas consiguió el 5.93% de los sufragios en Puebla capital: Néstor Camarillo abre puerta de Movimiento Ciudadano a Eduardo Rivera y su grupo

Así que, aunque quiera ser candidato –oootra vez—- a la alcaldía de Puebla y/o quedarse con la posición plurinominal de su esposa, Movimiento Ciudadano es todavía una fuerza marginal en Puebla capital y estado, en comparación con 38 por ciento de votos que el blanquiazul logró en la Angelópolis, insuficientes para ganar, pero útiles para que el compadre de Lalo, Néstor Camarillo, se convirtiera en senador: Video: Néstor Camarillo y el edil de Cuyoaco dejan el PRI y los recoge MC

Hace tres meses, en el entorno de la primera elección por la dirigencia municipal del PAN, en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ofrecieron al ex edil de Puebla la secretaría general, pero se enmachó en exigir la presidencia y lo mandaron al diablo. Además, dicen, le ha dado por exigir ¡la mitad de todos los puestos en disputa, a cambio de cualquier negociación!.

DEMASIADA CERRAZÓN ANTE SUS CONTINUAS DERROTAS ELECTORALES

Las demás fracciones del PAN han rechazado sus demandas por varias razones. Una es que él y su grupo perdieron la gubernatura, la dirección estatal del partido, el consejo y él y Adán Domínguez dejaron una Puebla capital, literalmente, deshecha y, al parecer, saqueada: Video: Gestión de Eduardo Rivera- Adán Domínguez no justificó 300 mdp, acusa contralora municipal

Además, cuando él, Adán Domínguez, la DESAPARECIDA Augusta Valentina y demás miembros de su fracción interna tuvieron el control del Consejo Estatal del albiazul, se quedaron con el 80 por ciento o más de las posiciones y se negaban a ceder a las otras expresiones panistas. Hoy, Eduardo Rivera y cía apenas tiene alrededor de dos decenas de consejeros (entre un universo superior a 100), aunque varios de sus incondicionales, como Ana María Jiménez y Enrique “huevo” Guevara sí obtuvieron cargos de representación partidista..

Al interior del Comité Directivo Estatal del partido existe disposición de sentarse con él, dialogar y sumar, pero tampoco se le permitirá a él y a sus allegados tener al blanquiazul como rehén de sus ambiciones políticas o financieras ni que se intente usar a los regidores o diputados panistas como “tapaderas” de las fregaderas de Adán Domínguez y cía: Adán Domínguez niega irregularidades en su cuenta pública

LUPITA LEAL… ¿LA MISMA DOSIS?

El próximo domingo será la elección por la dirigencia de lo que queda del PAN en Puebla capital, después de que Manolo Herrera había vencido a Lupita Leal, quien- en uso de sus derechos políticos, electorales y de género – impugnó su derrota ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que, a finales de octubre, se pasó por el arco del triunfo a los panistas y determinó que – A HUE- una mujer sea la siguiente presidenta del albiazul en la Angelópolis: Lupita Leal celebra revocación de la elección en el PAN capitalino .

La contendiente de la ex diputada local es Gaby Ruiz, quien lleva como secretario general a Manolo Herrera y cuenta con el respaldo del grupo del dirigente estatal del partido, Mario Riestra Piña, mientras –como es de todos sabido – Eduardo Rivera Pérez fue con Lupita Leal desde la primera elección, aunque en esa ocasión trató de hacerlo de manera discreta y, ahora, no le quedó más que redoblar la misma apuesta y hacerla pública: Se registran para competir por la dirigencia del PAN municipal

En la primera asamblea,Lupita Leal incluyó como secretario general a Fernando Sarur, que ahora no quiso participar y, aunque tampoco se sumó a la gente de Gaby Ruiz, decidió mantenerse fuera. Por ende, la dupla Leal-Rivera puso en ese cargo a Fernanda Huerta, pero también perdió a otros cuadros, como a Rocío Sánchez de la Vega y Pepe Sánchez.

Las proyecciones son que el resultado de la elección será similar al de la primera disputa; es decir, que ganarán con comodidad Gaby Ruiz y Manolo Herrera. No solamente por el acelerado desmantelamiento del grupo de Eduardo Rivera Pérez, sino también ante la molestia por el hecho de que Lupita Leal pretenda fincar un presunto liderazgo no en el respaldo de la militancia del PAN, sino en una decisión cupular del Tepjf basada en la supuesta “equidad de género”: Video: Manolo Herrera ganó la dirigencia del PAN en Puebla capital

En la contienda del 7 de septiembre pasado, Manolo Herrera obtuvo mil 71 votos, Lupita Leal consiguió 662 y Arnulfo Carvajal se quedó con 34. El domingo se sabrá si esta proporción se mantiene, disminuye, crece o si, de manera sorpresiva, la ex legisladora local obtiene el triunfo y le da un respiro a la fracción de Eduardo Rivera en el blanquiazul.