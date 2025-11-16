Se registran para competir por la dirigencia del PAN municipal

María Huerta

Fernanda Huerta y Lupita Leal realizaron su registro como aspirantes a la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla.

Minutos después, arribó a las instalaciones del PAN municipal, en la colonia Bugambilias, Gaby Ruiz,, quien se registró junto con su planilla.

Cabe destacar que dentro de su planilla se encuentra Manolo Herrera que anteriormente había ganado la disputa, pero por órdenes del tribunal su triunfo se vino abajo.

Ambas planillas llegaron con apoyo de diversos cuadros panistas, así como porras, y gritos.