Dos supervisores de parquímetros agredidos en Puebla capital

- Movilidad presentó denuncia por agresión a supervisora
María Tenahua
El subsecretario de Movilidad, Norman Campos Velázquez, informó que, debido a que una supervisora de parquímetros fue agredida físicamente por personas que se negaban a cumplir con los lineamientos del sistema, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Refirió que la agredida recibió el acompañamiento del área jurídica del ayuntamiento, para que este proceso siga su curso,
Asimismo, comentó que de mayo a la fecha se han registrado dos agresiones a los supervisores, mientras realizan su trabajo por gente que se niega a cumplir requisitos, para utilizar un cajón de estacionamiento.
You may also like
-
Accidente en Huauchinango – puente de Totolapa dejaría dos heridos
-
Arzobispo condena asesinato de sacerdote en EdoMéx
-
En 2 días de Buen Fin 2025 van 103 quejas por ropa, calzado, pantallas
-
Entregan reconocimiento post mortem a líder de la izquierda, Horacio Gaspar Lima
-
Centro Histórico, libre de comercio popular durante El Buen Fin: SGG