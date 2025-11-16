Dos supervisores de parquímetros agredidos en Puebla capital

Movilidad presentó denuncia por agresión a supervisora

María Tenahua

El subsecretario de Movilidad, Norman Campos Velázquez, informó que, debido a que una supervisora de parquímetros fue agredida físicamente por personas que se negaban a cumplir con los lineamientos del sistema, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Refirió que la agredida recibió el acompañamiento del área jurídica del ayuntamiento, para que este proceso siga su curso,

Asimismo, comentó que de mayo a la fecha se han registrado dos agresiones a los supervisores, mientras realizan su trabajo por gente que se niega a cumplir requisitos, para utilizar un cajón de estacionamiento.