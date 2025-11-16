Accidente en Huauchinango – puente de Totolapa dejaría dos heridos 

Desde Puebla
Unidades de emergencia se movilizaron esta mañana a la zona del puente de Totolapa tras un accidente automovilístico.
En el hecho se encuentran involucrados una motocicleta y un auto particular. La barrera de contención evitó que el vehículo cayera al barranco.
Recomendación: Extreme precauciones al circular por el área, ya que los equipos de rescate se encuentran en el
Puente de Totolapa, Huauchinango.
