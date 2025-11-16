Arzobispo condena asesinato de sacerdote en EdoMéx

Condena incremento de violencia y llama a construir la paz

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, condenó el incremento de la violencia en México y en el estado de Puebla y expresó su profunda preocupación por los recientes hechos delictivos que han cobrado la vida de tantas personas, entre ellas sacerdotes y agentes de pastoral.

Durante la misa del XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, celebrada en la Catedral poblana, el prelado pidió de manera especial por el eterno descanso del padre Ernesto Baltazar Hernández Bilchis, l encontrado sin vida después de reportado como desaparecido. Sus restos fueron hallados en un canal de aguas negras en el municipio de Nextlalpan, en el Estado de México.

Sánchez expresó su cercanía y oración por la familia del sacerdote, por la comunidad parroquial y por la iglesia que sufre ante estos hechos.

En su mensaje, el arzobispo señaló que la violencia está dejando “dolor, miedo y desintegración” en las familias y fracturando el tejido social. Subrayó que no se puede normalizar la situación ni acostumbrarse a escuchar diariamente noticias de homicidios, desapariciones y actos de crueldad.

Sánchez Espinosa hizo un llamado a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a redoblar esfuerzos en materia de seguridad, fortalecer las estrategias de prevención y garantizar la protección de la ciudadanía. Enfatizó que no es suficiente con operativos y presencia policial, sino que se requieren políticas públicas de largo alcance que atiendan las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la desigualdad, la desintegración familiar y la falta de oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

El arzobispo exhortó también a la sociedad a no caer en la indiferencia frente al dolor ajeno y a asumir un compromiso activo en la construcción de la paz desde la vida cotidiana, a través del respeto a la vida, la justicia, el perdón y la reconciliación.

En este XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, la celebración eucarística estuvo marcada además por la oración por la Comunidad Sorda, en el marco del Día del Sordo, que en México se conmemora el 28 de noviembre. Monseñor Víctor Sánchez pidió de manera especial por las personas con discapacidad auditiva y llamó a construir una Iglesia y una sociedad más incluyentes y accesibles.

La Misa contó con la presencia del grupo ACAN (Acción Católica de Adolescentes y Niños), con representantes de todas las zonas pastorales de la Arquidiócesis de Puebla, cuya participación fue destacada como un signo de esperanza y del compromiso de la niñez y la adolescencia con la fe y con la transformación social.

Durante la celebración, el arzobispo dio también la bienvenida al P. Guilherme Peixoto, sacerdote católico portugués y DJ internacional, quien colabora en iniciativas de evangelización, especialmente dirigidas a jóvenes, mostrando la diversidad de carismas al servicio del anuncio del evangelio.

Al concluir la eucaristía, monseñor Sánchez Espinosa reiteró su llamado a la oración por las víctimas de la violencia, por sus familias y por quienes trabajan en los ámbitos de la seguridad y la justicia, e invitó a la comunidad a ser constructora de paz desde cada hogar, escuela y parroquia, para caminar hacia un México y un Puebla más seguros, solidarios y reconciliados.