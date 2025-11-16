En 2 días de Buen Fin 2025 van 103 quejas por ropa, calzado, pantallas

Excelsior

En el segundo día del Buen Fin 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encabezada por Iván Escalante Ruiz, reportó un balance preliminar del operativo nacional desplegado para vigilar ofertas, precios y promociones durante el fin de semana más importante de ventas en México. La dependencia confirmó que ha otorgado Buen Fin 2025.

La institución trabaja a través de sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), el Teléfono del Consumidor y brigadas instaladas en los principales corredores comerciales del país.

Más de 8,600 asesorías en dos días: ¿qué está consultando la gente?

De acuerdo con el reporte de Profeco, el motivo más frecuente de orientación ha sido:

Conocer cómo hacer valer sus derechos: 4,562 asesorías.

Trámites que atiende directamente Profeco: 2,604.

Canalización a otras autoridades: 1,394.

El resto corresponde a inconformidades ligadas a negativa en la entrega de productos, incumplimiento de precios o promociones, cancelaciones de compra y casos de presunta publicidad engañosa.Más de 8,600 asesorías en dos días: ¿qué está consultando la gente?

De acuerdo con el reporte de Profeco, el motivo más frecuente de orientación ha sido:

Conocer cómo hacer valer sus derechos: 4,562 asesorías.

Trámites que atiende directamente Profeco: 2,604.

Canalización a otras autoridades: 1,394.

El resto corresponde a inconformidades ligadas a negativa en la entrega de productos, incumplimiento de precios o promociones, cancelaciones de compra y casos de presunta publicidad engañosa.

103 inconformidades atendidas; 98 ya fueron conciliadas

Al corte de las 16:00 horas, Profeco informó que recibió 103 inconformidades en módulos y brigadas informativas. De estas:

98 fueron conciliadas exitosamente,

1 continúa en trámite,

1 no logró conciliación,

2 no presentaron datos suficientes,

1 no corresponde a competencia de la institución.

Gracias a estas conciliaciones, la procuraduría ha logrado recuperar $484,366.20 pesos para las personas consumidoras.

CDMX encabeza las quejas durante el Buen Fin 2025

Las entidades con más inconformidades son:

Ciudad de México: 25

Estado de México: 13

Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas: 5 cada uno

Jalisco, Querétaro, Coahuila y Veracruz: 4

Guerrero: 3

Principales causas de queja…

No respetar el precio anunciado: 23

Incumplimiento de promoción: 23

Incumplimiento de oferta: 14

Negativa a entregar producto: 10

Negativa a cambio: 6

Cobro indebido: 4

Negativa a cancelar compra: 4

Entrega de producto dañado: 3

Cancelación de compra: 3

Productos con más quejas…

Ropa y calzado: 17

Pantallas: 12

Electrodomésticos: 11

Alimentos y bebidas: 10

Motocicletas: 8

Accesorios de vestir: 7

Celulares: 5

Preciadores, monitoreo de publicidad y revisión de ofertas

Como parte del operativo nacional, Profeco también informó que ha colocado:

3,772 preciadores,

1,379 decálogos de derechos de las personas consumidoras,

271 vigilancias comerciales,

20,065 productos monitoreados en piso de venta.

En materia digital, la Dirección General de Procedimientos reportó:

1,077 monitoreos de publicidad en internet,

107 anuncios con posible incumplimiento detectados por correo electrónico,

8 anuncios corregidos,

10 piezas de publicidad retiradas.

Herramientas oficiales para evitar fraudes y comparar precios en tiempo real

Profeco recordó que las personas consumidoras pueden comparar precios de televisiones, electrodomésticos, celulares, línea blanca, artículos para el hogar y más productos en el Quién es Quién en los Precios del Buen Fin:

elbuenfin.profeco.gob.mx

Para reportar a proveedores que no respeten precios u ofertas:

Teléfono del Consumidor:

55 5568 8722

800 468 8722

Para conciliación inmediata en línea:

telefonodelconsumidor.gob.mx/jsp/requerimientos-llamada.jsp

Y para consultar a los 491 proveedores participantes del Buen Fin 2025:

elbuennfin.org/inicio