Comienza la colocación de adornos navideños en el palacio municipal y zócalo

María Tenahua

Comenzó la colocación de adornos navideños en la fachada del palacio municipal y en el zócalo de la ciudad.

En el zócalo, se han instalado dos enormes osos polares, seis renos en los pasillos de este lugar, además de que las personas podrán disfrutar de un trineo y las letras de feliz navidad y 2026.

Para este año, se colocarán cuatro mil 200 piezas luminosas con tecnología LED, LED RGB y LED RGBW. Conmemorativos a festividades navideñas, con imágenes alusivas a la temporada.