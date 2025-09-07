Video: Manolo Herrera ganó la dirigencia del PAN en Puebla capital

Desde Puebla
En medio de quejas por mala organizada, Manolo Herrera ganó la dirigencia del PAN municipal en Puebla con mil 71 votos contra 662 de la ex diputada local Lupita Leal.
El ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y sus allegados acudieron a la sesión y votaron, pero se fueron en cuanto vieron que el resultado les seria adverso.
Números finales
1071 Manolo Herrera
34 Arnulfo Carvajal
662 Lupita Leal
