Colegio D´Amicis informa que Axel N dejó de ser su estudiante

María Huerta

El colegio D´Amicis -a través de un comunicado -informó que a partir de este domingo 7 de septiembre Axel Leonardo N, señalado por su presunta participación en el homicidio de una vecina en Lomas de Angelópolis, dejó de formar parte del instituto.

Abundó que la decisión se tomó siguiendo los procedimientos internos y en estricto apego a la norma institucional, priorizar el bienestar, la seguridad y el adecuado desarrollo académico de los estudiantes.

Agregó que la información relacionada con casos particulares de alumnos es de carácter confidencial, por lo que no se emitirán más detalles.