Forjará Lilia Cedillo una BUAP más fuerte, trascendente y con un mejor futuro

Con la doctora Lilia Cedillo Ramírez al frente, la implementación de un plan de trabajo claro, así como con la suma de todas y todos, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) será más fuerte, trascendente y con un mejor futuro, convirtiéndose en el motor de desarrollo tecnológico y social tanto para Puebla como para todo el país.

En su camino por la titularidad de la Rectoría, la académica refrendó que transformar a la universidad, no sólo se trata de educación, sino de formar a los líderes y profesionales que sepan enfrentar los desafíos de hoy y de mañana.

Es por ello que, como parte de sus compromisos para asegurar el bienestar y éxito de la comunidad, para el periodo 2025-2029 las y los egresados de las preparatorias tendrán pase automático a las licenciaturas de la BUAP, reconociendo su dedicación y facilitando su transición a la educación superior. Además, serán fortalecidos la infraestructura y programas en los Complejos Regionales impulsando una agenda científica con impacto social.

​Asimismo, será garantizado el acceso a becas alimentarias, deportivas, culturales y especiales para madres estudiantes, aunado a la puesta en marcha de iniciativas integrales para coadyuvar en la salud física y emocional de toda la comunidad. También, mejorará la cobertura del Sistema de Transporte Universitario (STU), horarios, la red de apoyos y las modalidades de titulación.

​Pensando en la inserción laboral, Lilia Cedillo innovará con las “microcredenciales digitales”. Estas certificaciones avalarán el dominio de habilidades y softwares clave con las que alumnas y alumnos tendrán una ventaja competitiva única. Este esfuerzo será complementado con el aumento de convenios con los sectores público y privado para enriquecer las opciones de servicio social y prácticas profesionales.

Respecto al plan de trabajo a favor de las y los docentes, la doctora proyecta mejorar sus condiciones laborales con la promoción, carga académica, reemplazo generacional y un aumento salarial justo. Además, impulsará bonos para los docentes bajo modalidad de hora-clase, como un reconocimiento directo a su invaluable labor.

​En el ámbito de la investigación, pretende una agenda científica con impacto social, enfocada en resolver los desafíos de las comunidades. Y para respaldar todas estas acciones, busca la actualización de la Ley de la BUAP, garantizando la operatividad, legitimidad y excelencia educativa.

​Con este tipo de acciones, Lilia Cedillo Ramírez forjará las bases de una universidad más fuerte, inclusiva y relevante para construir un futuro donde la educación sea la herramienta para tener un mejor entorno.