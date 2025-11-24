Néstor Camarillo abre puerta de Movimiento Ciudadano a Eduardo Rivera y su grupo

Jorge Barrientos

El senador Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, pidió esperar a que el exalcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez defina el cargo que actualmente desempeña dentro del PAN Puebla para saber si dejará ese partido y se sumará a Movimiento Ciudadano (MC).

El legislador afirmó que “el PAN golpea a los suyos en vez de cuidarlos”, al criticar el trato que, según su lectura, la dirigencia blanquiazul da a Rivera.

Al mismo tiempo, reiteró que hay una invitación abierta a militantes panistas para incorporarse a MC y remató con una frase dirigida al exalcalde: “Lalo no creo que se haga de rogar”.

Camarillo también confirmó que la desbandada del PRI se originó en la alianza de “amigos” con casi 100 presidentes municipales, estructura que hoy lo acompaña en su proyecto dentro de Movimiento Ciudadano.

Sobre el escenario rumbo a 2027, el senador sostuvo que las opciones reales serán Morena y Movimiento Ciudadano, dejó fuera al bloque integrado por PRI, PAN y PRD (PRIAN), al que consideró debilitado.

Con ello, reforzó la idea de que MC busca capitalizar el descontento interno de priistas y panistas, en particular en el caso de Eduardo Rivera y otros liderazgos que podrían redefinir el mapa político poblano en los próximos años.