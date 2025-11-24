Bloqueos carreteros colapsan la Sierra Norte del estado 

Abelardo Domínguez

La autopista México–Tuxpan permanece cerrada a la altura de la caseta de San Alejo.

Además, las carreteras México–Tuxpan y Pachuca–Tulancingo registran bloqueos casi totales; únicamente un carril permanece habilitado en ambos sentidos hacia el valle de Tulancingo.

Las afectaciones corresponden a protestas de transportistas y productores agrícolas.

Los transportistas demandan garantías de seguridad, para circular por las carreteras del país.

Los productores agrícolas solicitan la revisión de apoyos económicos, técnicos y de infraestructura para el sector.