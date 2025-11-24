Motociclistas, mitad de los muertos en percances viales el mes pasado en Puebla capital: Norman Campos

Ayuntamiento busca que motociclistas usen casco certificado para salvar la vida

María Tenahua

El subsecretario de Movilidad del ayuntamiento de Puebla, Norman Campos Velázquez, señaló que trabajan con los regidores de la comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del cabildo, para que motociclistas utilicen cascos certificados, pues esto les puede salvar la vida.

Precisó que cuando un conductor de este medio de transporte se accidenta, con el uso adecuado de esta protección avalada, tiene una posibilidad de salvar su vida hasta en un 39 por ciento.

Ante esto, aclaró que no todos cumplen con la norma y pocos son los certificados, lo que representa que las muertes por un siniestro vial sigan ocurriendo.

Norman Campos refirió que el mes pasado en la capital poblana, se registró la muerte de seis personas por hechos viales, el 50 por ciento fue conductores de este medio de transporte.