Texmelucan, Cuacnopalan, Huixcolotla y Tecamachalco, tramos carreteros con más asaltos a transportistas en Puebla: Segob

Erika Méndez

Gobierno de Puebla tiene identificados cuatro tramos carreteros con mayor número de asaltos a transportistas.

El titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, detalló: San Martín Texmelucan, Cuacnopalan, Huixcolotla y Tecamachalco.

Ante ello, están realizan reuniones constantes y montan operativos de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) y coordinados con la Guardia Nacional (GN), para atender el tema y asentar bases de operación.