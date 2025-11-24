Bloquean la autopista México-Tuxpan

Abelardo Domínguez
La autopista México-Tuxpan Golfo Centro ya está en bloqueo de circulación por manifestantes en el km 84+700 del Libramiento Tulancingo – Nuevo Necaxa, a la altura del entronque Pitula en direccion a CdMx.
Exhortan a usar vías alternas por carretera federal libre.
