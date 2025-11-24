Entidad Slider Principal

Bloquean la autopista México-Tuxpan

By Redaccion1 / 24 noviembre, 2025

Abelardo Domínguez

La autopista México-Tuxpan Golfo Centro ya está en bloqueo de circulación por manifestantes en el km 84+700 del Libramiento Tulancingo – Nuevo Necaxa, a la altura del entronque Pitula en direccion a CdMx.

Exhortan a usar vías alternas por carretera federal libre.

