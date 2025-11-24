28 de noviembre se definirá sanción a López Zavala por violencia familiar

Desde Puebla
Javier “N” Zavala, ex secretaeio de Gbernacion, fue declarado nuevamente culpable por violencia familiar en agravio de la activista y abogada Cecilia Monzón.
Luego de que el Tribunal de Apelación del estado dejó sin efectos la primera sentencia y ordenó reponer el procedimiento.
La resolución se dio durante la audiencia del sábado 22 de noviembre, nueve días después de que el Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal anulara la condena inicial.
El 28 de noviembre será una nueva audiencia, para definir la pena que deberá cumplir Javier López Zavala.
La sentencia previa establecía seis años de prisión, que podría ser confirmada o modificada.
