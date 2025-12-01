Vuelca patrulla de Tochtepec presuntamente por falla mecánica

Desde Puebla

Presunta falla mecanica hizo que volcara una patrulla de la policia municipal de Tochtepec, con saldo de daños materiales.

Durante la tarde de este lunes sobre la carretera San Martin Caltenco—San Miguel Zacaola.

De acuerdo a los primeros reportes, se sabe que los elementos de la policía municipal atendían un reporte ciudadano, pero supuesta falla mecánica provocó que el conductor perdiera el control y volcara.

Paramédicos de Protección Civil y elementos policíacos, acudieron a la emergencia, pero afortunadamente no hubo uniformados lesionados, solo con crisis nerviosa.