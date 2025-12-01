Pemex provoca hueco de 284 mil millones a octubre

México Evalúa

Los apoyos extraordinarios otorgados a Pemex dejaron un faltante de 284 mil millones de pesos (mmdp) en los ingresos del Gobierno federal entre enero y octubre de 2025. El hueco financiero es considerable: equivale a casi cinco veces el presupuesto de la Secretaría de Salud en el mismo periodo, y ya está teniendo efectos visibles en el gasto público.

Durante los primeros diez meses del año, los ingresos del Gobierno federal —que cubren a la mayor parte de las dependencias, excepto Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE— sumaron 5 billones de pesos. Esto representó un crecimiento anual de 8% y en apariencia 2.1% por encima de lo previsto.

Este avance se apoyó principalmente en los ingresos tributarios, que alcanzaron 4.49 billones de pesos, 6.1% más que en 2024. El aumento provino de una mayor fiscalización ante el estancamiento económico. Frente al calendario, la recaudación quedó 2% arriba, es decir, 90 mil millones adicionales.

Los ingresos no tributarios no petroleros también mostraron un desempeño sólido. Aprovechamientos, derechos y productos sumaron 214 mmdp, 16.4% más que un año antes y 43 mmdp por encima de lo programado.

Sin embargo, este buen comportamiento se diluyó al considerar los resultados petroleros. Pemex aportó 204 mmdp a la Federación, pero recibió transferencias por 386 mmdp, lo que dejó un saldo negativo de 182 mmdp.

La pérdida es mucho mayor si se considera que el Gobierno esperaba obtener 234 mmdp netos de ingresos petroleros para octubre; en cambio, el resultado final es 417 mmdp por debajo de la meta debido a los apoyos adicionales para la empresa.

Así, los ingresos adicionales por impuestos y por ingresos no petroleros (90 y 43 mil millones, respectivamente) no fueron suficientes para compensar las pérdidas petroleras (-417 mmdp). El balance terminó con un faltante de 284 mmdp.

Ese faltante ya se refleja en recortes y retrasos en diversas dependencias. La Secretaría de Salud presentó un subejercicio de 26% (15.2 mmdp). La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes quedó 29.1% por debajo de lo previsto (35.8 mmdp). La Secretaría de Medio Ambiente registró un recorte de 29.2% (11.5 mmdp).

La única excepción fue la Secretaría de Energía, cuyo gasto superó lo aprobado en 181%, debido a los apoyos adicionales para Pemex no contemplados originalmente por el Congreso.

Tres hitos de las finanzas públicas

1. Los ingresos que aportó Pemex a la Federación sumaron 204 mmdp de enero a octubre de 2025; pero el Gobierno le devolvió 386 mmdp vía transferencias. Así, el Estado terminó con pérdidas de 182 mmdp.

2. El costo del pago de la deuda llegó al billón de pesos en los primeros diez meses del año: el nivel más alto en los últimos 25 años, y un aumento real de 7.9% (75.3 mmdp) frente al mismo periodo de 2024.

3. La inversión física sin considerar la inversión de Pemex, descendió a 441 mmdp para octubre de este año, un decremento real de 29% (180.3 mmdp menos) contra el mismo periodo de 2024.

¿Cómo van los ingresos totales del sector público a octubre de 2025?

Respuesta rápida: Superaron el registro del año pasado y las expectativas

– Los ingresos totales del Sector Público llegaron a 6.8 billones. Esto es 6.6% (427 mmdp) por arriba del mismo periodo de 2024.

– Los ingresos superaron las expectativas del Gobierno. Se esperaba una recaudación de 6,733 mmdp, pero se obtuvieron 6,850 mmdp: 1.7% (117.7 mmdp) más.

¿Y los ingresos específicos del Gobierno federal?

Respuesta rápida: Quedaron por debajo de lo esperado, si se descuentan transferencias a Pemex.

– Los ingresos del Gobierno Federal que financian derechos como salud, seguridad o educación, rebasaron en 2.1% (102.2 mmdp) la cifra esperada para octubre de 2025.

– No obstante, si se descuentan las transferencias a Pemex, estos ingresos fueron inferiores en 5.7% (-284 mmdp).

¿Cómo va el gasto público de enero a octubre de 2025?

Respuesta rápida: Se registra un ligero incremento, por apoyos a Pemex

– El gasto neto total ascendió a 7.6 billones, eso es 1.7% (129 mmdp) más que en el mismo periodo de 2024.

– El gasto en inversión financiera (apoyos a Pemex) fue el rubro con más incremento de enero a octubre: 90.9% o 190.7 mmdp. El que más cayó fue inversión física (infraestructura): 29% (260.2 mmdp).

¿Hay mejoría presupuestal para financiar derechos ciudadanos?

Respuesta rápida: No, de hecho hay recortes en casi todos los rubros del gasto.

– Cayó el gasto en casi todos los organismos del Estado: Turismo -98.4% (-130.7 mmdp); Marina -29.5% (-20.7 mmdp); Hacienda -28.4% (-124.2 mmdp) frente al año pasado.

– El gasto para Seguridad Nacional, Justicia y Asuntos de Orden Público fue, para octubre, de 262.6 mmdp: 13% (39.1 mmdp) menos que en 2024.

¿Se cumplió con el programa de gasto aprobado?

Respuesta rápida: No, se quedó por debajo del calendario

– El gasto neto se quedó, de enero a octubre, 1.1% (88 mmdp) por debajo del calendario.

– No obstante, la Secretaría de Energía tuvo un sobregasto de 181% (250.3 mmdp) y Hacienda de 46% (10.4 mmdp). En contraste, Salud tuvo un subejercicio de 26%, equivalente a 15.2 mmdp y el ISSSTE de 12% (55.3 mmdp).

¿Cómo se perfila el gasto en inversión para este año?

Respuesta rápida: Hay un recorte en la mayoría de los rubros de inversión.

– La inversión física fue de 634.2 mmdp, un decremento real de 29.1% (260.2 mmdp menos) contra el mismo periodo de 2024. Se trata de la mayor contracción interanual desde 1995.

– La inversión física sin considerar la inversión de Pemex, descendió a 441 mmdp para octubre de este año, un decremento real de 29% (180.3 mmdp menos) contra el mismo periodo de 2024.

¿Se está reduciendo el endeudamiento y su costo en 2025?

Respuesta rápida: El endeudamiento se está reduciendo, pero el pago de intereses sigue a la alza.

– El balance público (ingresos menos gastos) fue negativo en 779.5 mmdp. Aunque el déficit fue 20% (195.4 mmdp) menor que hace un año, es mayor a lo registrado en promedio en los últimos diez años.

– El costo del pago de la deuda llegó al billón de pesos en los primeros diez meses del año: el nivel más alto en lo que va del siglo, y un aumento real de 7.9% (75.3 mmdp) desde octubre de 2024.

¿Hay mejoras en la sostenibilidad fiscal?

Respuesta rápida: No. El déficit público es mayor a la inversión.

– Por cada peso del endeudamiento público se destinaron 69 centavos a la inversión física.

– El margen fiscal de los ingresos públicos —descontando los gastos ineludibles— fue por 2,032 mmdp; esto es 14.4% (341 mmdp) menor al espacio fiscal observado en octubre de 2018.