Llega a México inmunización que reduce en un 78% las hospitalizaciones de bebés por virus sincicial respiratorio

Staff/RG

El virus sincicial respiratorio (VSR) causa 100,000 muertes y más de 3.6 millones de hospitalizaciones de niños menores de 5 años en todo el mundo. Cerca de la mitad de las muertes son de menores de 6 meses.

40% de los bebés infectados por VSR sufren bronquiolitis o neumonía y muchos de ellos serán hospitalizados

Más de 6 millones de lactantes han sido inmunizados a nivel global, confirmando su seguridad y eficacia.

Monterrey, N.L. 26 de noviembre de 2025 – Sanofi anuncia la llegada a México de Nirsevimab, el único anticuerpo monoclonal específico para proteger a todos los lactantes menores de un año contra el virus sincicial respiratorio (VSR), un patógeno común que afecta principalmente las vías respiratorias inferiores y que constituye una de las principales causas de infecciones respiratorias en bebés menores de un año.

Los anticuerpos monoclonales son proteínas del sistema inmunitario que se crean en el laboratorio, y al igual que los anticuerpos producidos naturalmente por el cuerpo, ayudan al sistema inmunitario a reconocer a los gérmenes que causan enfermedades, como las bacterias y los virus, y los marcan para ser destruidos.

Dado que no existe una cura para el VSR, al tener la infección, el tratamiento es de apoyo contra los síntomas. No obstante, el VSR es la causa de alrededor de dos tercios de las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas (bronquiolitis, neumonía) en lactantes y niños pequeños en todo el mundo y es imposible predecir qué bebés desarrollarán síntomas graves. Incluso los bebés sanos y nacidos a término están en riesgo, especialmente durante su primer contacto con el VSR.

Los signos y síntomas de la infección por el VSR típicamente se manifiestan entre cuatro y seis días después de la exposición al virus. En los casos leves a moderados, el VSR suele presentarse con síntomas similares al resfriado común, incluyendo congestión nasal, secreción nasal, tos seca, fiebre baja, dolor de garganta, estornudos y dolor de cabeza.

En casos graves, el VSR puede afectar el aparato respiratorio inferior, causando bronquiolitis o neumonía, caracterizadas por fiebre, tos intensa, sibilancias al respirar, dificultad respiratoria y posible cianosis. Los lactantes son especialmente vulnerables, presentando síntomas más severos como respiración superficial y rápida, dificultad respiratoria significativa con retracción torácica, disminución del apetito, letargo e irritabilidad. Los casos graves necesitarán ingreso hospitalario, oxígeno e incluso ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

La infección de las vías respiratorias inferiores en los primeros años de vida puede tener consecuencias respiratorias a largo plazo, como hospitalizaciones recurrentes por síntomas respiratorios durante la infancia, episodios recurrentes de sibilancias y asma, así como deterioro de la salud pulmonar más allá de la infancia.

“El VSR es una de las principales causas de hospitalización en bebés y niños pequeños. Protegerlos no es solo una prioridad médica, es un compromiso con su bienestar y futuro. Hoy contamos con herramientas innovadoras como Nirsevimab, que ofrecen una protección para todos los bebés menores de un año y marcan un antes y un después en la prevención pediátrica. Con su llegada a México, damos un paso decisivo para proteger a los más vulnerables: nuestros bebés y contribuimos a forjar un futuro más saludable para las familias mexicanas”, señaló el doctor César Mascareñas, director médico de la región internacional en Sanofi.

Este anticuerpo monoclonal ofrece protección directa contra el VSR, con una sola dosis intramuscular, cubre toda la temporada de circulación del VSR (aprox. 5 meses) y está indicado para todos los bebés menores de un año y en aquellos con factores de riesgo menores de 2 años. Su perfil de seguridad ha sido confirmado en más de 6 millones de lactantes inmunizados en el mundo y en más de 40 estudios en vida real.

Su eficacia ha sido demostrada aún en bebés prematuros:

Prematuros sanos: reducción del riesgo de infección de vías respiratorias inferiores de 70.1%.

Lactantes prematuros tardíos y a término: reducción del riesgo de infección de vías respiratorias inferiores de 75.4%.

Estudio HARMONIE (vida real): reducción del riesgo de infección de vías respiratorias inferiores de 83.2%.

El impacto en la salud pública es notable, respaldado por nuevos estudios que demuestran su eficacia:

Chile: tras su implementación, las hospitalizaciones por VSR se redujeron entre 73 % y 83 % frente a temporadas previas.

Galicia, España: disminución del 89.2 % en hospitalizaciones por VSR.

Esta inmunización reduce de manera significativa el riesgo de hospitalización (78%) y visitas a urgencias (76%) por VSR, lo que no solo compensa el costo de adquisición del anticuerpo, sino que también aporta beneficios intangibles en calidad de vida familiar y productividad parental.

Esta estrategia es más efectiva que enfrentar los costos y riesgos asociados a una hospitalización, representando además un ahorro estimado de hasta 78% frente a los gastos derivados de la atención médica, consolidándose como una inversión preventiva altamente costo-efectiva.

Sanofi trabaja para implementar protocolos de inmunización universales, educar a las familias sobre la prevención del VSR y garantizar el acceso equitativo a soluciones innovadoras en todas las regiones para proteger a los lactantes, asegurando así un futuro más saludable para las próximas generaciones.

Acerca de Sanofi