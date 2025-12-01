Realizan revisión de 520 negocios en Puebla capital

Desde Puebla

Con el objetivo de fortalecer entornos seguros y la vigilancia en áreas comerciales, restaurantes, bancos, hoteles y centros de mayor concurrencia, el Gobierno de la Ciudad , a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), implementó el operativo “Unidos Por Ti”.

En estas recientes acciones, con dos intervenciones, participó un estado de fuerza con más de un centenar de elementos de los grupos especiales de la SSC, en coordinación interinstitucional con DEFENSA, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El personal realizó el despliegue territorial por 96 puntos de intervención en lugares como el Zócalo, Centro Histórico, Zona Dorada, Avenida Juárez, Bulevar del Niño Poblano y la zona comercial de Angelópolis.

Durante el recorrido de proximidad social, se realizó la intervención de 520 negocios y establecimientos, además de 50 bancos y cajeros automáticos, y se entrevistaron a 520 personas, 235 mujeres y 325 hombres.

Esta estrategia conjunta, tiene el objetivo de consolidar los vínculos de interacción directa y fortalecer los canales de comunicación entre la ciudadanía y los tres órdenes de Gobierno, impulsando la proximidad y la protección ciudadana para mejorar la percepción de seguridad y fortalecer la confianza en las instituciones, contribuyendo así al bienestar y la seguridad de las y los poblanos.