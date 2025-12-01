En Atlixco, Ariadna Ayala inauguró exposición “Regreso al Origen” de Antonio Sosa

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco Ariadna Ayala, inauguró la exposición fotográfica “Regreso al Origen” de Antonio Sosa Juárez en la Galería Municipal Francisco Morales Van den Hayden, acompañada de integrantes del Atlixcáyotl 1965, en el marco del Huehue Atlixcáyotl.

Ariadna Ayala destacó la importancia de retomar los orígenes del Atlixcáyotl y afirmó que esta muestra permite “revivir su esencia” a través de imágenes que conectan con la memoria y el sentir de generaciones pasadas. También reconoció el legado del artista y el cariño de su familia hacia Atlixco.

La exposición reúne fotografías inéditas de las primeras ediciones del Atlixcáyotl, incluyendo imágenes del cerro de San Miguel (1966), la antigua plazuela de la danza y momentos de las décadas de 1970 y 1980.

La hija del artista, Leticia Morales, participó en la recuperación de los negativos originales.

“Regreso al Origen”, impulsada por Ariadna Ayala, queda abierta al público para habitantes y visitantes.