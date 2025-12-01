Destacan la construcción de la Ley de Fomento, Sanidad y Desarrollo Pecuario

– Se realizaron foros de consulta en los municipios de Chiautla de Tapia, Atlixco, Teziutlán, Tehuacán y Xicotepec

Desde Puebla

Al rendir el informe de los trabajos realizados en la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso, el diputado Pavel Gaspar Ramírez destacó la apertura y el ejercicio de participación ciudadana para construir la iniciativa de Ley de Fomento, Sanidad y Desarrollo Pecuario del Estado de Puebla.

El legislador recordó que, para la elaboración de esta Ley, se realizaron foros de consulta en los municipios de Chiautla de Tapia, Atlixco, Teziutlán, Tehuacán y Xicotepec, en los que participaron diferentes sectores involucrados en la materia, como uniones ganaderas, asociaciones, academia, autoridades estatales y federales, así como presidentas y presidentes municipales.

Pavel Gaspar agradeció el compromiso que mantuvieron las y los diputados de la Comisión para analizar cada uno de los temas que se abordaron al interior del órgano colegiado, pues el campo es uno de los sectores prioritarios para fortalecer el desarrollo de la entidad.

Al hacer uso de la palabra, las diputadas Modesta Delgado Juárez, Floricel González Méndez y Araceli Celestino Rosas, así como los diputados Óscar Mauricio Céspedes Peregrina y Marcos Castro Martínez, reconocieron las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el primer año legislativo, en el que se escuchó a las y los productores para elaborar una Ley acorde a sus necesidades.

En tanto, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas destacó la importancia de fortalecer las acciones relacionadas con la sanidad animal, para garantizar el desarrollo en el sector del ganado bovino.

Durante la sesión estuvieron presentes las y los diputados: Pavel Gaspar Ramírez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Modesta Delgado Juárez, Floricel González Méndez, Araceli Celestino Rosas, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina y Marcos Castro Martínez.