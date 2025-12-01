Tonantzin Fernández encabeza acciones contra la violencia en escuelas de San Pedro Cholula

*Capacitaciones, pláticas y acciones preventivas se desarrollarán del 1 al 5 de diciembre en instituciones educativas del municipio.*

Desde Puebla

*1 de diciembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), puso en marcha la Semana de Actividades por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra Niñas y Mujeres.

Como parte del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado de Puebla, durante el primer día, la Unidad Inmediata de Atención a la Mujer (UDAIM) impartió una plática en la Secundaria Moisés Sáenz sobre prevención de la violencia digital, beneficiando a más de 300 estudiantes.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, destacó que estas capacitaciones brindan herramientas para que las y los jóvenes sepan cómo actuar en caso de ser víctimas de algún delito. “Recuerden, lo más importante que tiene México son ustedes, los jóvenes cholultecas”, enfatizó.

*CALENDARIO DE ACTIVIDADES*

Del 01 al 05 de diciembre se desarrollarán diversas actividades en instituciones educativas de San Pedro Cholula:

Lunes 01 de diciembre

• Plática “Rompiendo Círculos”, en la Secundaria Moisés Sáenz, impartida por la UDAIM.

Martes 02 de diciembre

• Plática “Hacia una cultura de respeto y cuidado animal”, en la Primaria Juan C. Bonilla, impartida por la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas.

• Plática “Violencia Digital”, en el CETIS, impartida por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Miércoles 03 de diciembre

• Plática “Violencia Digital”, en el Bachillerato Sara María Basave de Toxqui.

• Pláticas “Prevención del suicidio”, en el Bachillerato Natalia Serdán Alatriste, impartidas por la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas.

Jueves 04 de diciembre

• Plática “Violencia Digital”, en la Secundaria José María Lafragua, impartida por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Viernes 05 de diciembre

• Plática “Prevención de la violencia digital contra mujeres y niñas”, en el Centro Escolar Lic. Miguel Alemán, nivel secundaria, impartida por Casa Carmen Serdán.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, continuará sumando esfuerzos con diversas instancias para fortalecer las pláticas, talleres y acciones preventivas en beneficio de las y los jóvenes cholultecas.