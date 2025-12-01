Habrían encontrado seis cuerpos desmembrados en Cañada Morelos

Desde Puebla

Fuerte movilización por elementos federales y estatales en Cañada Morelos.

Se habla de un aproximado de seis personas desmembradas, que se encontraron en bolsas de color negro dentro de un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad.

Elementos del Ejército Mexicano Guardia Nacional y estatales, con agentes de Fiscalía General del estado, hacen las diligencias correspondientes.

Técnicos y rescatistas de Cruz Roja delegacion Tehuacán trabajan con el equipo de rescate vertical, para extraer los cuerpos del barranco.