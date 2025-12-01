Fuga de gas en Amozoc causa pánico 

Desde Puebla

Un cilindro de gas en mal estado al que se le rompió la válvula y hubo fuga causó alarma en vecinos de Amozoc.

Durante la mañana de este lunes en una gasera al costado de la carretera Amozoc-Nautla.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos Amozoc, para mitigar los riesgos.

Autoridades hacen un llamado a la población de no llevar cilindros en mal estado a rellenar a las gaseras, debido a que puede suceder lo mismo que en esta ocasión, aunque afortunadamente no hubo explosión, sino solo fuga, pero, en algunas ocasiones, sí explotan los cilindros.