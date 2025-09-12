Video: Néstor Camarillo y el edil de Cuyoaco dejan el PRI y los recoge MC

María Huerta
El senador Néstor Camarillo finalmente concreta el desfonde del PRI al sumar ediles y regidores expriístas a Movimiento Ciudadano.
Entre ellos destaca el polémico alcalde de Cuyoaco, Iván Camacho, ahora miembro de MC.
Al respecto, Camarillo Medina señaló que toda persona es bienvenida a fortalecer e impulsar esta fuerza política.
