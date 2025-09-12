Una serie histórica: Sultanes enfrentará a los Gigantes

ADRENALINA

Los Sultanes de Monterrey enfrentarán a los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park en marzo de 2026

Los Sultanes de Monterrey escribirán una nueva página internacional. El próximo año enfrentarán a los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park, en una serie de pretemporada programada para el 23 y 24 de marzo de 2026.

Será el segundo año consecutivo que la novena regia mida fuerzas con un equipo de Grandes Ligas. En 2025 recibieron a los Medias Rojas de Boston en Monterrey; ahora serán ellos quienes crucen la frontera para jugar en casa de uno de los equipos con más tradición en el beisbol estadunidense.

El reto llega en un gran momento para Sultanes, que han sido el mejor equipo de la Zona Norte en las últimas dos temporadas, consolidándose como una de las franquicias protagonistas de la Liga Mexicana de Beisbol. Además, su estadio ha sido el puente natural entre ambos circuitos: el Palacio Sultán ha albergado 11 juegos de temporada regular de Grandes Ligas, lo que lo convierte en un escenario histórico para el beisbol internacional.

Los Gigantes, que en su historia suman ocho títulos de Serie Mundial, aprovecharán la visita para estrenar un uniforme conmemorativo en honor a la comunidad latina de San Francisco. “El beisbol conecta culturas y comunidades, y esta serie engloba la importancia de honrar a toda nuestra afición y a la comunidad latina de San Francisco. De la mano de Sultanes, buscaremos que los fans de ambos equipos obtengan grandes experiencias”, declaró Rachel Heit, responsable de Marketing de la organización.

Para Sultanes, el cruce trasciende lo deportivo. “El beisbol es un deporte que une a familias y comunidades, y los Sultanes se comprometen a compartir, más allá de las fronteras, que el beisbol es mucho más que un juego; es un estilo de vida lleno de pasión y esperanza”, señaló Francisco González Albuerne, copresidente del club regiomontano.

La serie también conecta con un recuerdo especial para la afición mexicana: en la época dorada de los Gigantes, que levantaron la Serie Mundial en 2010, 2012 y 2014, un mexicano fue protagonista. El relevista Sergio Romo se convirtió en pieza clave del bullpen y cerró el último juego de la Serie Mundial de 2012, sellando la gloria para San Francisco.