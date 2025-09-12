Liga MX : Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la jornada 8 del Apertura 2025

MILENIO

Conoce cuáles son los canales y plataformas de streaming que transmitirán los juegos de la octava fecha del torneo

Regresan las acciones de la Liga MX después de la Fecha FIFA. El futbol retoma sus actividades en el Apertura 2025 con los Rayados como los líderes generales y con América y Cruz Azul como sus principales perseguidores.

La jornada 8 será inaugurada con el encuentro entre los Rayos del Necaxa y FC Juárez. Más tarde, los Pumas buscarán ampliar su racha positiva cuando visiten al Mazatlán.

Para el día sábado Cruz Azul visitará el Estadio Hidalgo de Pachuca para seguir invictos en el torneo; después, los Tigres recibirán la visita de León y Toluca se medirá en casa ante Puebla.

Y la cereza del pastel: el Clásico Nacional. Las Águilas del América llegan como las favoritas para llevarse el triunfo ante unas Chivas que empiezan a mostrar identidad de la mano de Gabriel Milito, pero que le hace falta contundencia para salir de las últimas posiciones.

La octava fecha concluirá el día domingo con los encuentros entre Gallos Blancos y el líder Monterrey, y Atlético de San Luis ante los Xolos de Tijuana.

Fechas y horarios de la jornada 8 de la Liga MX

Qué partidos de la Liga MX serán transmitidos en la televisión abierta?

Para este fin de semana solo habrá tres partidos que serán transmitidos mediante la televisión abierta: Mazatlán vs Pumas, Tigres vs León y el Clásico Nacional América vs Chivas.

Mazatlán vs Pumas | viernes 12 de septiembre | Azteca 7

Tigres vs León | sábado 13 de septiembre | Azteca 7

América vs Chivas | sábado 13 de septiembre | Canal 5

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de la jornada 8 de la Liga MX?