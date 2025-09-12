Lilia Cedillo es ratificada rectora de la BUAP 2025-2029 ante el Consejo Universitario

María Huerta

En sesión extraordinaria del Consejo Universitario, se nombró a Lilia Cedillo como titular de la rectoría de la BUAP 2025-2029.

El secretario general de la BUAP, José Manuel Alonso Orozco, llevó a cabo la confirmación del proceso , con 175 votos sectoriales, Lilia Cedillo fue ratificada.

En su intervención, el presidente de la Comisión Electoral de la BUAP, Salvador Galicia Isasmendi, brindó el reporte de todo el proceso por la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla.

Indicó que del sector administrativo, el padrón general participaron 3,385 trabajadores, Cedillo Ramírez obtuvo 2,774 votos, Cansino Ortiz 331 y Paredes Solorio, 98.